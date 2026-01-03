Winterliche Straßenverhältnisse haben in Niedersachsen und Bremen zu vielen Verkehrsunfällen geführt. Allein im Raum Oldenburg zählt die Polizei 56 Glätteunfälle in der Nacht zu Samstag.

Hannover/Bremen - Schnee, Frost und Sturm haben in der Nacht zum Samstag in Niedersachsen und Bremen für gefährliche Straßenverhältnisse gesorgt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt auch für die kommenden Tage vor verbreiteter Glätte, Schneeschauern und teils schweren Sturmböen, insbesondere an der Nordsee und im Harz. In vielen Regionen kam es zu glättebedingten Verkehrsunfällen, meist blieb es bei Blechschäden, wie mehrere Leitstellen der Polizei mitteilten.

Nach Angaben des DWD wird Niedersachsen derzeit von kalter Luft aus nordwestlicher bis westlicher Richtung beeinflusst. Neben Frost mit Temperaturen bis minus sechs Grad im Binnenland traten zeitweise kräftige Schneeschauer auf. Besonders im Harz fielen teils bis zu 15 Zentimeter Neuschnee, in Staulagen auch mehr. An der Küste wurden stürmische Böen erwartet, örtlich waren sogar schwere Sturmböen möglich.

Zahlreiche Unfälle durch Glätte

Die winterlichen Straßenverhältnisse machten sich in der Nacht deutlich bemerkbar. Polizeileitstellen im ganzen Land berichteten von zahlreichen Glätteunfällen. Allein im Zuständigkeitsbereich der Polizeileitstelle Oldenburg wurden nach Polizeiangaben 56 glättebedingte Verkehrsunfälle gezählt, überwiegend mit Sachschäden.

Auf der spiegelglatten A1 kam es zudem nahe Groß Ippener (Landkreis Oldenburg) zu einem Unfall mit einem Lastwagen, der in Richtung Bremen ins Rutschen geriet, ein LED-Verkehrsschild umstieß und gegen die Leitplanke prallte. Die Autobahn war zeitweise voll gesperrt, die Sperrung wurde gegen 3.50 Uhr wieder aufgehoben, der Fahrer blieb unverletzt.

Auf der Autobahn 29 bei Oldenburg in Richtung Osnabrück kam ein Autofahrer am Freitagabend auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzplanke, wie die Polizei Oldenburg mitteilte. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Polizei und DWD warnen vor glatten Straßen

Im Landkreis Schaumburg rutschten mehrere Fahrzeuge auf glatten Straßen von der Fahrbahn. Nach Polizeiangaben blieb es in Meerbeck und Stadthagen bei Sachschäden. Ein 19- sowie ein 24-jähriger Autofahrer kamen jeweils witterungsbedingt von der Fahrbahn ab und kollidierten mit einer Hecke sowie einer Grundstücksmauer. Verletzt wurde dabei niemand. Auf der Abfahrt der B65 bei St. Annen in Stadthagen wurde ein Beifahrer eines Pkw bei einem Zusammenstoß mit der Leitplanke leicht verletzt.

Auch im Landkreis Leer, im Raum Emden sowie auf den Autobahnen 28 und 31 verloren mehrere Autofahrer auf winterglatten Fahrbahnen die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. Dabei kam es zu Kollisionen mit Schutzplanken und Wildzäunen. In Emden überschlug sich ein Wagen und blieb auf dem Dach in einem Graben liegen – verletzt wurde niemand.

Die Polizei appellierte erneut an Verkehrsteilnehmer, ihre Geschwindigkeit den winterlichen Bedingungen anzupassen, ausreichend Abstand zu halten und besonders vorsichtig zu fahren. Laut DWD bleibt die Glättegefahr auch in den kommenden Tagen bestehen, da bei anhaltenden Schneeschauern und Temperaturen um den Gefrierpunkt weiterhin winterliche Straßenverhältnisse zu erwarten sind.