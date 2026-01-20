Schon vor dem eigentlichen Fest am Abend: Union-Fans feiern den 60. Jahrestag der Vereinsgründung. Es wird laut - aber bleibt friedlich.

Berlin - Hunderte Fans von Union Berlin haben mit Fangesängen und Pyrotechnik in der Köpenicker Altstadt in den Geburtstag des Vereins reingefeiert. Dabei ist es laut Angaben der Polizei friedlich geblieben.

Etwa 200 bis 400 Menschen waren demnach vor Ort. Nach etwa 40 Minuten löste sich die Versammlung auf und es waren nur noch kleinere Gruppen unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

Der Verein feiert seinen 60. Geburtstag offiziell am Abend. Dazu lud Union Berlin seine Mitglieder zu einem Festakt an die Alte Försterei ein.