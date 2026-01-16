Er gilt vielen als Pionier der Aktfotografie in der DDR. Zu einem Jubiläum zeigt das Kunsthaus nun Fotografien Rösslers. Die Kuratorin hat einen Bezug zum Künstler, der kaum persönlicher sein könnte.

Apolda - Der bekannte Fotograf Günter Rössler wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden - aus diesem Anlass zeigt das Kunsthaus Apolda Avantgarde Aufnahmen des an Silvester 2012 gestorbenen Künstlers. Die Ausstellung kuratiert hat Kirsten Schlegel, Witwe und Nachlassverwalterin Rösslers. Sie hat einst für ihren späteren Ehemann selbst Modell gestanden. Am 29. Januar und am 29. April führt Schlegel persönlich innerhalb des Begleitprogramms durch die Ausstellung.

Rund 130 Schwarz-Weiß-Fotografien werden vom 18. Januar bis zum 3. Mai unter dem Titel „Günter Rössler – Mode- und Aktfotografie“ gezeigt. Die Aufnahmen stammen aus sechs Jahrzehnten und sollen laut Kunsthaus einen Überblick über das Werk eines der bedeutendsten deutschen Fotografen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ermöglichen.

„Höchstmögliche Authentizität der Mädchen“

Rösslers Reportage- und Modefotografie ist dabei in der unteren Etage zu sehen, im ersten Obergeschoss hängen die Akte. Ihm gehe es dabei um die „höchstmögliche Authentizität der Mädchen“, sagte Rössler einmal der dpa. In einem Audioguide für die Ausstellung sollen die Modelle selbst zu Wort, kommen und über die Aufnahmen und die Arbeit mit Rössler sprechen. Auch ein 90 Minuten langer Dokumentarfilm läuft innerhalb der Schau.

Zu DDR-Zeiten wurde Rössler, der Fotografie studiert hatte und freiberuflich arbeitete, mit seinen Bildern im „Magazin“ und in der „Sibylle“ berühmt. 1984 druckte der „Playboy“ eine Fotostrecke unter dem Titel „Mädchen der DDR“.

Kurz vor seinem Tod erschien „Starke Frauen im Osten“, ein Bildband mit seinen bekanntesten Modellen. Lange lebte der Fotograf in Markkleeberg am Rande seiner Geburtsstadt Leipzig.