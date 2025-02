In einer Lagerhalle für Fahrzeugteile bricht ein Feuer aus, bei dem drei Menschen verletzt werden. Nun startet die Suche nach der Brandursache.

Ursachensuche nach Brand mit Millionenschaden in Mühlhausen

Mühlhausen - Nach einem Großbrand in einer Lagerhalle im thüringischen Unstrut-Hainich-Kreis, verschafft sich die Polizei auch mittels einer Drohne einen Überblick über den entstandenen Schaden. Die Polizei schätzt diesen aktuellen Angaben zufolge auf einen zweistelligen Millionenbetrag.

Seit kurz vor Mitternacht seien die Flammen gelöscht und die gesperrte Bundesstraße 247 wieder freigegeben, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Die Untersuchung der Brandursache werde in den nächsten Tagen stattfinden, nachdem die Statik der Halle geprüft wurde, hieß es weiter. In der Zwischenzeit liefert eine Drohne Bilder vom Ort des Geschehens.

Am Dienstag war aus bisher unbekannten Ursachen Feuer in einer Lagerhalle für Fahrzeugteile in Mühlhausen ausgebrochen. Das Obergeschoss der Halle wurde den Angaben zufolge vollständig zerstört, drei Menschen wurden leicht verletzt.