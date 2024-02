Er nahm Vollzugsbedienstete als Geiseln und wollte sich so den Weg in die Freiheit bahnen. Das misslang. Jetzt fällt das Urteil gegen den Attentäter von Halle.

Magdeburg - Im Prozess wegen Geiselnahme im Gefängnis Burg wird am Dienstag (10.00 Uhr) das Urteil gegen den Attentäter von Halle erwartet. Die Generalstaatsanwaltschaft hat eine neunjährige Haftstrafe für den 32-Jährigen gefordert sowie eine anschließende Sicherungsverwahrung. Der Verteidiger verzichtete in seinem Plädoyer auf ein Strafmaß, die Tat stehe nach der Beweisaufnahme fest. Der Angeklagte hatte gestanden, am 12. Dezember 2022 mit einer selbstgebastelten Waffe Gefängnisbedienstete als Geiseln genommen zu haben, um in die Freiheit zu gelangen. Der Plan scheiterte.

Stephan Balliet verbüßt bereits die Höchststrafe. Wegen des rassistischen und antisemitischen Anschlags von Halle wurde er zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Zudem wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Damit wäre ohnehin offen, wann er seine Haftstrafe abgesessen hat und in die komfortablere Sicherungsverwahrung wechseln könnte. Am 9. Oktober 2019, dem höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur, hatte er versucht, die Synagoge von Halle zu stürmen und ein Massaker anzurichten. Als es ihm nicht gelang, ermordete er nahe der Synagoge zwei Menschen.