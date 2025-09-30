Im September haben die Preise für Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren wieder deutlich zugelegt. Bei Kaffee und Schokolade ist das Plus besonders deutlich.

Halle - Die Verbraucherpreise in Sachsen-Anhalt sind im September um 2,8 Prozent gestiegen und damit wieder etwas stärker als in den Vormonaten. Im August hatte die Steigerung im Vergleich zum Vorjahresmonat noch bei 2,6 Prozent gelegen, im Juli waren es 2,5 Prozent gewesen.

Wie das Statistische Landesamt in Halle mitteilte, wurden im September etwa Kaffee und Ähnliches um +38,5 Prozent teurer, Schokoladen um 32,7 Prozent. Für Armband- und andere Uhren mussten Verbraucher gut 10 Prozent mehr hinlegen. Günstiger als vor einem Jahr hingegen waren den Angaben zufolge Zucker (minus 34,6 Prozent), Kartoffeln (minus 17,8 Prozent), Kohlebriketts (minus 6,5 Prozent) und Strom (minus 4,6 Prozent).