Ein Thermostat an einer modernen Heizung in einer Wohnung.

Halle - Die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt rät dazu, Verträge für Strom und Gas zu überprüfen und gegebenenfalls den Anbieter zu wechseln. Vor dem Hintergrund, dass die Energiepreisbremse womöglich doch nicht bis Ende März 2024 verlängert werde, lohne sich eine Überprüfung der Verträge, teilte die Verbraucherzentrale am Dienstag mit. Wer feststelle, dass der laufende Vertrag teurer sei als die Preisbremse mit 40 Cent pro Kilowattstunde Strom und mehr als 12 Cent pro Kilowattstunde Gas, der sollte den Vertrag zum nächstmöglichen Zeitpunkt selbst kündigen. Derzeit würden die Preise an den Großhandelsmärkten sinken. Zahlreiche Anbieter böten Preise unterhalb der Preisbremse an. Es lohne sich daher, die oft teure Grundversorgung zu beenden.