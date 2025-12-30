weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Kriminalität Verdacht der Schussabgabe: Ein Verletzter in Düsseldorf

Mitten in Düsseldorf fällt offenbar ein Schuss – ein Mensch wird verletzt. Die Polizei sucht den Täter mit Hubschrauber und starken Kräften. Was bislang bekannt ist.

Von dpa 30.12.2025, 15:41
Die Polizei hat einen Verdacht auf eine Schussabgabe in Düsseldorf. (Symbolbild)
Die Polizei hat einen Verdacht auf eine Schussabgabe in Düsseldorf. (Symbolbild) Friso Gentsch/dpa

Düsseldorf - Vermutlich durch einen Schuss soll in der Düsseldorfer Innenstadt ein Mensch auf offener Straße verletzt worden sein. Die Polizei sei mit starken Kräften zum Ort des Geschehens geeilt, sagte ein Polizeisprecher. Auch ein Polizeihubschrauber sei im Einsatz. Nach dem unbekannten Täter werde gefahndet.