Ein Zeuge bemerkt eine verdächtige Person an einer Bank und wählt den Notruf. Jetzt sind Spezialisten des Landeskriminalamts am Werk.

Neuenhagen - Wegen des Fundes von einem oder mehreren verdächtigen Gegenständen untersuchen Spezialisten des LKA seit den frühen Morgenstunden eine Bankfiliale in Neuenhagen (Landkreis Märkisch-Oderland). Der Bereich um die Bank wurde großräumig abgesperrt, mehrere Anwohner mussten zur Sicherheit ihre Wohnungen verlassen, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zuvor hatte die „Märkische Oderzeitung“ berichtet.

Die LKA-Mitarbeiter seien auf unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen spezialisiert, sagte der Sprecher. Das verdächtige Material befindet sich seinen Angaben nach an einer der Türen der Bank. Bislang sei aber unklar, ob Gefahr bestehe, man könne die Situation aber auch nicht als ungefährlich einschätzen. Zur Sicherheit seien daher auch Rettungskräfte vor Ort.

Ein Zeuge hätte den Notruf alarmiert, nachdem er eine verdächtige Person gesehen hatte.