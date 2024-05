Berlin - Nach dem Angriff auf Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) ist der Verdächtige in der Psychiatrie untergebracht worden. „Der Beschluss zur vorläufigen Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus wurde eben antragsgemäß erlassen und in Vollzug gesetzt“, teilte die Berliner Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch beim Portal X (früher Twitter) mit. Die Polizei nahm zuvor einen 74-jährigen Mann als mutmaßlichen Täter fest.

Polizei und Staatsanwaltschaft teilten mit, es gebe bereits Erkenntnisse aus dem Bereich der Hasskriminalität über ihn. Die ehemalige Regierende Bürgermeisterin der Hauptstadt war am Dienstag bei einem tätlichen Angriff leicht verletzt worden. Ein Mann attackierte sie laut Polizei in einer Bibliothek im Stadtteil Rudow unvermittelt von hinten mit einem Beutel, gefüllt mit hartem Inhalt, an Kopf und Nacken.