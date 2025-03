Bislang blieben die Tarifverhandlungen für Beschäftigte im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen ohne Ergebnis. In Berlin will die Gewerkschaft Verdi nun erneut mobilisieren.

Berlin - Vor der Fortsetzung der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen will die Gewerkschaft Verdi in Berlin noch einmal starken Druck auf die Arbeitgeber machen. Bis zum Start der nächsten Tarifrunde am Freitag sind Beschäftigte verschiedener Bereiche zu Warnstreiks aufgerufen.

So müssen Patienten der landeseigenen Klinikkonzerne Vivantes und Charité von Mittwoch bis Freitag mit Einschränkungen rechnen: Das nichtärztliche Personal der Kliniken ist wie zuletzt bereits mehrfach aufgerufen, die Arbeit niederzulegen.

Tagelang keine Müllabfuhr

Bei der Berliner Stadtreinigung (BSR) wird laut Verdi von Mittwoch bis Freitag unter anderem die Müllabfuhr bestreikt, Recyclinghöfe bleiben zu. Seit gestern läuft der Warnstreik bereits in diversen Anlagen der Abfallverarbeitung.

Dreitägige Warnstreiks plant Verdi zudem beim Jobcenter, den Berliner Wasserbetrieben, in der Hochschule für Technik und Wirtschaft, dem Bundesarchiv und dem Studierendenwerk (alle 12. bis 14. März). Bei der Deutsche Rentenversicherung treten Beschäftigte am Donnerstag und Freitag (13./14. März) in den Ausstand, am Freitag betrifft das zudem Angestellte verschiedener Bundeseinrichtungen und Stiftungen.

Kundgebung geplant

Am Donnerstag will Verdi Beschäftigte am Washingtonplatz vor dem Hauptbahnhof zu einer Kundgebung versammeln, anschließend soll eine Demonstration zum Bundesinnenministerium ziehen. Am Freitag wollen Streikende dann nach Potsdam fahren und sich an einer Kundgebung vor der dritten Runde der Tarifverhandlungen beteiligen.

Dritte Verhandlungsrunde startet

Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen starteten im Januar, brachten bisher aber kein Ergebnis. Die Gewerkschaften fordern unter anderem acht Prozent mehr Lohn für die Angestellten im öffentlichen Dienst, mindestens aber 350 Euro mehr monatlich sowie höhere Zuschläge für besonders belastende Tätigkeiten.

Aus Sicht der Arbeitgeber sind die Forderungen nicht finanzierbar. Die dritte Tarifrunde in Potsdam ist bis Sonntag abgesetzt. In den vergangenen Wochen gab es bundesweit wie auch in Berlin mehrfach teils größere Warnstreiks in vielen Bereichen. So legte Verdi mehrere Flughäfen lahm, darunter den Hauptstadt-Airport BER.