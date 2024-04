Am Donnerstag soll im Thüringer Einzelhandel gestreikt werden. So will die Gewerkschaft Verdi in der Tarifauseinandersetzung Druck erzeugen.

Weimar - Die Gewerkschaft Verdi hat zu einem Warnstreik im Thüringer Einzelhandel aufgerufen. Am Donnerstag sollen Beschäftigte ihre Arbeit niederlegen und sich am Vormittag zu einer Kundgebung in Weimar treffen, wie Verdi am Donnerstag mitteilte. Betroffen seien verschiedene Kaufland-Filialen unter anderem aus Weimar, Gera, Erfurt und Suhl sowie ein H&M in Gera. Aktuell sei kein Einlenken der Arbeitgeberseite in Sicht und die Beschäftigten wüssten nicht mehr, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollten, hieß es.

Die Tarifverhandlungen im Einzel- und Versandhandel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen endeten Anfang November ergebnislos. Verdi fordert für die Beschäftigten unter anderem 2,50 Euro mehr Lohn und Gehalt pro Stunde, was einer Anhebung des Eckgehalts um etwa 15 Prozent entspreche. Die Laufzeit solle ein Jahr betragen. Die Arbeitgeber bieten laut Verdi ein Plus von 10 Prozent an, gestreckt auf zwei Jahre.