Mehr Gehalt und Perspektiven für Auszubildende: Die Gewerkschaft Verdi fordert Besserung für Arbeitnehmende an Hochschulen, Kliniken und Verwaltungen - und ruft nun gleichzeitig zum Warnstreik auf.

Die Gewerkschaft Verdi zeigt sich nach der ersten Verhandlungsrunde in der Tarifrunde der Länder enttäuscht. (Symbolbild)

Leipzig - Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte aus Hochschulen, Kliniken und Verwaltung in Leipzig zum Warnstreik aufgerufen. Am nächsten Dienstag (13. Januar) sei in der Messestadt eine Kundgebung mit anschließender gewerkschaftlicher Vollversammlung geplant, teilte ein Verdi-Sprecher mit. Der Aufruf zum Warnstreik ist den Angaben nach eine Reaktion auf die erste Verhandlungsrunde in der Tarifrunde der Länder.

Die Arbeitgeberseite habe in der ersten Verhandlungsrunde kein Angebot vorgelegt, hieß es. Verdi hatte unter anderem sieben Prozent mehr Entgelt, mindestens jedoch 300 Euro monatlich, 200 Euro mehr für Auszubildende und deren unbefristete Übernahme gefordert. Sollte die Arbeitgeberseite kein Angebot abgeben, würden nach dem Streik weitere Aktionen folgen, kündigte Verdi an.