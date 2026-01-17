Nach stundenlangen Sperrungen rollt am Connewitzer Kreuz wieder der Verkehr. Was die Polizei zum bisherigen Verlauf und zu Verstößen gegen das Vermummungsverbot berichtet.

Leipzig - Nach insgesamt acht Demonstrationen und Kundgebungen rund um das Connewitzer Kreuz in Leipzig ist der Bereich am frühen Abend wieder für den Straßenverkehr freigegeben worden. Das teilte die Polizei mit. Zuvor war es dort wegen des Versammlungsgeschehens und eines Großeinsatzes stundenlang zu Sperrungen und Verkehrsbehinderungen gekommen.

Die propalästinensische Demonstration unter dem Motto „Antifa means: Free Palestine“ hatte sich im Laufe des Nachmittags als Aufzug vom Connewitzer Kreuz in Richtung Innenstadt in Bewegung gesetzt. Am Kreuz sei anschließend „völlig Ruhe eingekehrt“, sagte Polizeisprecher Olaf Hoppe. Der Einsatz sei bis zum Abend „weitgehend friedlich“ verlaufen, es habe aber immer wieder Maßnahmen gegeben - unter anderem wegen Verstößen gegen das Vermummungsverbot.