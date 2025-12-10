Sie sehen die Zukunft durch klimarelevante Energieträger in Gefahr und wollen deshalb sprichwörtlich auf die Straße gehen – Verkehrsteilnehmer in Dresden sollten das am Donnerstag einplanen.

Dresden - Mit Straßenblockaden in Dresden wollen Aktivisten der Umweltinitiative Extinction Rebellion für ein Ende des fossilen Heizens demonstrieren. Die Teilnehmer planen, am Donnerstag ab etwa 8.45 Uhr für jeweils sieben Minuten den vielbefahrenen Fritz-Foerster-Platz zu blockieren, wie die Gruppierung ankündigte. Einer Versammlungsübersicht der Stadt Dresden zufolge wird mit etwa 20 Teilnehmern gerechnet.

Die Aktivisten fordern unter anderem, dass die Stadt Dresden mehr auf erneuerbare Wärmequellen statt etwa auf fossiles Erdgas setzt. „Wer heute beim Klimaschutz spart, zahlt morgen mehrfach – durch steigende Energiepreise, CO2-Kosten und verpasste wirtschaftliche Chancen“, argumentiert Klimaaktivist Christian Bläul. Etwa beim Verbrennen von fossilem Erdgas werden klimaschädliche Treibhausgase freigesetzt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Extinction Rebellion in Dresden auf Straßenblockaden setzt. Im vergangenen Jahr etwa protestierte die Gruppierung auf diese Art gegen Luftverschmutzung.