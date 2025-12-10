Potsdam - Der Landestierschutzverband Brandenburg hat vor einem unüberlegten Kauf von Tieren zu Weihnachten gewarnt. Viele Menschen würden gerade jetzt über die Anschaffung und das Verschenken eines Haustiers nachdenken, der Wunsch sei aber häufig zu spontan, teilte der Verband mit. „Weihnachten ist eine Zeit voller Wünsche, aber ein Tier darf niemals ein Überraschungsgeschenk sein.“ Eine solche Entscheidung brauche Zeit und Respekt.

Tiere, die unüberlegt verschenkt werden, würden nicht selten wenige Monate später in ohnehin überlasteten Tierheimen landen. Der Verband appellierte deshalb, sich bewusst und frühzeitig zu informieren. Jede Familie, die über ein Tier nachdenkt, sollte in ein Tierheim gehen und sich dort beraten lassen.