Auf der A14 kommt es gleich zu zwei Unfällen: Erst kippt ein Lastwagen um, Stunden später übersieht ein weiterer Lkw-Fahrer die Unfallstelle.

Leipzig - Auf der A14 sind an ein und derselben Stelle gleich zwei Lastwagen verunglückt. Einer der beiden Fahrer wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Am Morgen kam zunächst ein 27-Jähriger mit seinem Lkw zwischen dem Schkeuditzer Kreuz und dem Flughafen Leipzig/Halle von der Fahrbahn ab. Er streifte mehrere Leitplanken, kippte um und kam auf dem Grünstreifen zum Liegen. In die Absperrung der Unfallstelle fuhr später ein weiterer Lastwagen.

Dieser prallte am Abend in den sogenannten Schilderwagen, eine Vorrichtung, mit der auf die Sperrung hingewiesen werden soll. Er kam im Straßengraben zum Stehen. Der 57 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der andere Fahrer blieb unverletzt.

Der Schaden wird nach Polizeiangaben auf rund 750.000 Euro geschätzt. Die Bergung der Lastwagen dauert weiterhin an. Eine Vollsperrung wurde aufgehoben, der Verkehr passiert die Unfallstelle derzeit über einen verengten Fahrstreifen.