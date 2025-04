Der Landtag berät in den kommenden Tagen über den geplanten Doppelhaushalt. In vielen Bereichen kommt es zu Einschnitten. Auch im Straßenbau reichen die Mittel laut Minister Tabbert nicht aus.

Verkehrsminister Tabbert hält viele Bereiche in seinem Zuständigkeitsbereich für unterfinanziert.

Potsdam - Brandenburgs Verkehrsminister Detlef Tabbert (BSW) dringt auf eine bessere Finanzierung des Straßenbaus in Brandenburg. „Wir fahren beim Straßennetz auf Verschleiß. In den kommenden Jahren werden wir mehr Geld benötigen“, sagte Tabbert im Interview mit der „Lausitzer Rundschau“. Man habe ein Budget von jährlich rund 80 Millionen Euro, brauche aber etwa 20 Prozent mehr, um den Stand zu halten. „In den nächsten Haushalten sollten es also 95 bis 110 Millionen Euro pro Jahr sein“, ergänzte der Minister.

Ab heute berät der brandenburgische Landtag in mehreren Ausschüssen über den geplanten Doppelhaushalt. Brandenburg steht vor einem Doppelhaushalt mit zahlreichen geplanten Kürzungen und neuen Milliarden-Schulden. Der Landtag kann noch Änderungen vornehmen. Im Juni soll der Doppeletat für 2025 und 2026 unter Dach und Fach sein. Zahlreiche Verbände etwa im sozialen oder medizinischen Bereich beklagen absehbar deutliche Einkürzungen bei ihrer Arbeit.