Drei Kinder und eine erwachsene Frau galten nach dem Unfall zunächst als lebensgefährlich verletzt und wurden per Hubschrauber in Krankenhäuser gebracht. (Illustration)

Unterbreizbach - Etwas Erleichterung nach einem schweren Unfall bei einer Gruppenfahrt mit einem Traktor-Gespann in Thüringen nahe der hessischen Grenze: Die vier Schwerstverletzten, darunter drei Kinder, sind außer Lebensgefahr. Das sei der Stand vom späten Sonntagabend, Veränderungen seien der Polizei bislang nicht bekannt, sagte eine Sprecherin.

Zu dem Unglück mit Traktor, der einen Anhänger zog, kam es am Sonntag nahe Sünna, einem Ortsteil von Unterbreizbach im Wartburgkreis. In der Folge wurden drei Jungen im Alter von jeweils 13 Jahren und eine 45-jährige Frau zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen per Hubschrauber in Krankenhäuser geflogen. Zwei Zehnjährige und ein 13-jähriges Mädchen sowie der 70 Jahre alte Fahrer des Traktors wurden schwer verletzt. Leichtere Verletzungen erlitten drei weitere Mädchen im Alter von vier, sieben und zehn Jahren. Die Verletzten seien entweder in Krankenhäuser in Thüringen oder in Hessen gebracht worden, so eine Polizeisprecherin.

Gespann auf kippte auf „Familientour“ um

Der Traktor war zum Unfallzeitpunkt auf einem abschüssigen, geschotterten Waldweg unterwegs und geriet dort ins Rutschen, so die Polizei. Der Traktorfahrer verlor die Kontrolle und das Gespann kippte um. Auf dem Anhänger saßen die neun Kinder und die Frau. Die Fahrt habe im privaten Rahmen stattgefunden. Die Polizei schrieb in einer Mitteilung von einer „Familientour“. Bei den Kindern soll es sich um Nachwuchs mehrerer befreundeter Familien gehandelt haben, sagte eine Sprecherin. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst kam auch der Katastrophenschutz zum Unfallort. Das Gespann wurde noch am Sonntag geborgen.

Die Polizei geht bislang von einem Unfall aus. Wie in solchen Fällen üblich wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Fahrer eingeleitet.

Weitere Unfälle mit Traktor-Gespannen

Auch in der jüngeren Vergangenheit haben sich schwere Unfälle von mit Anhängern gekoppelten Traktoren ereignet.

Mitte August ist in Bayern im Nürnberger Land ein Traktor von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen - 15 Menschen, die auf einem daran gekoppelten Anhänger saßen, wurden verletzt. Ersten Polizeiermittlungen zufolge war die Gruppe unterwegs zu einer Kirchweih-Feier gewesen. Im Mai wurden am Himmelfahrtstag 14 Menschen bei einer Fahrt mit einem von einem Traktor gezogenen Planwagen (Kremser) im Thüringer Landkreis Eichsfeld verletzt. Auch in Kadern in Baden-Württemberg kam es zu einem schweren Unfall mit einem von einem Traktor gezogenen Maiwagen-Anhänger. 29 Verletzte waren die Folge.