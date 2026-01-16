Als die Feuerwehr eintrifft, schlagen bereits Flammen aus den Fenstern. Bewohner können über eine Drehleiter gerettet werden. Für vier Katzen kommt jede Hilfe zu spät.

Helmstedt - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Helmstedt sind fünf Menschen verletzt worden, vier von ihnen mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Unter ihnen sind zwei Jugendliche. Ein Feuerwehrmann wurde vor Ort medizinisch versorgt, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war am späten Donnerstagnachmittag aus unbekannter Ursache ausgebrochen. Vier Katzen konnten nur noch tot geborgen werden. Den entstandenen Schaden schätzen die Ermittler auf einen hohen sechsstelligen Betrag.

Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen nach Angaben der Einsatzkräfte bereits Flammen aus mehreren Fenstern des Gebäudes. Noch im Gebäude befindliche Menschen wurden mit einer Drehleiter gerettet. Der Brand habe sich rasch auf das gesamte Gebäude ausgebreitet. Ein Übergreifen auf Nachbarhäuser habe verhindert werden können, vorsorglich sei eines evakuiert worden. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung über Warn-Apps informiert. Der Brand wurde erst am Freitagmorgen gegen 04.30 Uhr vollständig gelöscht, etwa 200 Kräfte waren am Einsatz beteiligt.