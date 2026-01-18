Die Befürchtungen bewahrheiten sich: Bayer Leverkusen muss die nächsten Wochen ohne seinen Stammkeeper bestreiten. Auch ein Offensivmann fällt länger aus.

Leverkusen - Bayer Leverkusen muss in den kommenden Wochen auf Stammtorwart Mark Flekken und Offensivspieler Nathan Tella verzichten. Der Niederländer Flekken zog sich bei der 0:1-Niederlage der Rheinländer bei der TSG Hoffenheim eine Bänderverletzung im rechten Knie zu. Tella verletzte sich am rechten Fuß. Beide stehen damit „längerfristig“ nicht zur Verfügung, wie Bayer 04 mitteilte.

„Es sieht nicht so gut aus mit den beiden“, hatte Trainer Kasper Hjulmand schon kurz nach dem Spiel vermutet. Flekken war nach einer Stunde ausgewechselt und durch Janis Blaswich ersetzt worden. Tella musste schon kurz nach seiner Einwechslung wieder raus.

Die Leverkusener spielen am Dienstag in der Champions League bei Olympiakos Piräus. In der Bundesliga ist Werder Bremen am Samstag der nächste Gegner.