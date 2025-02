Gerade noch wollte Donald Trump das zu Dänemark gehörende Grönland kaufen oder es sich notfalls einfach nehmen. Bodenschätze und so. Nur ein paar Tage später rollt die weißrote Retourkutsche an: Dänemark! will! den! US-Bundesstaat! Kalifornien! kaufen!

Eine diesbezügliche, nicht ganz unernst gemeinte Online-Petition wurde bereits von mehr als 200.000 Dänen unterzeichnet. Eine Billion Dollar sollen via Crowdfunding zusammenkommen, um Trump ein finanzielles Angebot zu unterbreiten, das er nicht ablehnen kann.

Win-win-win-Situation: Der US-Präsident wäre endlich diese aufmüpfige, mehrheitlich von lästigen Demokraten bevölkerte Region los und hätte natürlich das Geld. Die Dänen hätten was mit Sonne und Palmen in ihrem Portfolio. Und die Kalifornier, das wird ihnen im Rahmen des Kaufersuchens versprochen, bekämen unter dänischer Ägide „Rechtsstaatlichkeit, allgemeine Gesundheitsfürsorge und faktenbasierte Politik“.

Als Unterhändler haben die Skandinavier ihre besten Leute im Auge: Die Manager des dänischen Weltkonzerns Lego. Jetzt wird es ernst, Amerika. Denn Dänen lügen nicht.