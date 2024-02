zum valentinstag Kleiner Kohl, Mikröbchen oder süße Schnauze: Diese Kosenamen nutzen Verliebte in ganz Europa

Schatzi, Mäuschen, Liebling oder Süße - die Liste an deutschen Kosenamen ist lang. Doch auch in unseren europäischen Nachbarländern gibt es so manch lustigen Kosenamen, den sich Verliebte gern zurufen.