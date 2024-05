Zurzeit gibt es kaum ein bekannteres Vermisstenfoto in Deutschland, als das von Arian aus Bremervörde (Landkreis Rotenburg) in Niedersachsen. Seit dem 22. April gilt der Sechsjährige als vermisst. Eine Chronik des Falls.

Bremervörde. - Seit dem 22. April 2024 gilt der sechsjährige Arian Arnold aus Bremervörde im Landkreis Rotenburg in Niedersachsen als vermisst. Tausende Polizisten und Helfer sind immer noch auf der Suche nach dem Jungen, der im Ortsteil Elm verschwand.

Da Arian ein Autist ist und als äußert scheu gilt, gestalten sich die Suchmaßnahmen besonders schwierig. Lesen Sie hier die Chronik der Ereignisse. Den aktuellsten Stand finden Sie immer ganz oben. Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert.

So sieht der vermisste Arian Arnold aus Elm, einem Stadtteil Bremervördes, in Niedersachsen aus. Foto: Polizeiinspektion Rotenburg

Was zu dem Fall Arian bekannt ist und wie der Stand der Ermittlungen ist. Ein Überblick:

Arian Arnold aus Bremervörde - Eine Chronik des Verschwindens

22. Mai: Ein Monat nach Verschwinden von Arian: Wie geht es weiter? Die Polizei wertet die vielen Hinweise aus. Neue Suchen sind erst einmal nicht genau terminiert. Wie die Polizei zu einer neuen Hypothese erklärte, sei die Fließgeschwindigkeit der Oste sehr hoch gewesen.

Auch sei das Ostesperrwerk geöffnet gewesen, weshalb der Leichnam des Jungen ungehindert fortgetrieben sein könnte. Ein Stück Holz wäre innerhalb von zehn Stunden auf die offene See getrieben, schätzen die Ermittler ein. Falls dieses Szenario eingetroffen sein sollte, gilt ein Auffinden Arians in der Nordsee als nahezu unmöglich. Die Ermittler hoffen jedoch weiterhin, den Jungen lebend zu finden.

18. Mai: In der Zwischenzeit wurde bekannt: Die Polizei plant vorläufig, dass die fünfköpfige Ermittlergruppe für zwei Monate lang tätig ist.

Auch einen Monat nach dem Verschwinden von Arian Arnold wird rund um Bremervörde nach dem Sechsjährigen gesucht. Foto: Polizeiinspektion Rotenburg

16. Mai: Die Polizei äußerte inzwischen verschiedene Theorien. Die wahrscheinlichste Hypothese sei es, dass Arian einen Unfall ohne fremde Beteiligung hatte. Gegen einen Kriminalfall sprächen kleine Fußabdrück, die die Einsatzkräfte an der Oste gefunden haben. Diese stammen laut Polizeiangaben wohl von Arian.

Eine zweifelsfreie Zuordnung sei allerdings nicht möglich. Auch wurden immer wieder Parallelen zum Vermisstenfall Joe aus Oldenburg gezogen. Der Achtjährige war 2022 nach tagelanger Suche in einem Gully gefunden worden.

Gebastelte Kleeblätter mit Wünschen für den vermissten Jungen Arian hängen vor dem Bürgerhaus an einem Zaun. Der sechs Jahre alte Arian aus Elm, einem Ortsteil von Bremervörde, bleibt vermisst. Foto: dpa | Bodo Marks

Vermisstenfall Arian: Ermittler haben "Berg von Hinweisen" nach erneuter Suche

15. Mai: In den Wochen nach dem Verschwinden gingen nach Ermittlerangaben ein "Berg von Hinweisen" aus dem In- und Ausland ein. Die Polizisten arbeiteten diese nach und nach ab.

14. Mai: Knapp drei Wochen nach dem Verschwinden wurde am 14. Mai bekannt, dass die fünfköpfige "Ermittlungsgruppe Arian" an zwei Tagen in mehreren Orten an der Oste Suchmaßnahmen geplant hatte. Mit Sonarbooten suchten Polizeikräfte den Fluss in beide Richtungen ab. Außerdem kamen Taucher und spezielle Spürhunde im tidengeprägten Mittellauf zwischen den Ortschaften Kranenburg und Nieder Ochtenhausen zum Einsatz.

Zudem wurden Bewohner nochmal befragt. Grund für den Einsatz sei die Drei-Wochen-Theorie. "Nach drei Wochen ist etwa die Zeit, bei der ertrunkene Körper an die Oberfläche auftreiben und auch nicht mehr untergehen", so ein Polizeisprecher. Trotzdem hofften die Einsatzkräfte immer noch, Arian lebend zu finden, betonte er.

Einsatzkräfte der Polizei sind bei der Suche nach dem vermissten Arian mit Spürhunden an der Oste unterwegs. Foto: dpa | Sina Schuldt

Vermisster Arian: Zeugin sieht Gegenstand im Wasser der Oste

8. Mai: Mehr als zwei Wochen nach dem Verlassen des Elternhauses ging die "Ermittlungsgruppe Arian" am 8. Mai einem Zeugenhinweis nach. Eine Frau aus Süddeutschland hatte sich im Internet den Livestream einer Webcam, der die Oste in Höhe der Schwebefähre Osten-Hemmoor zeigt, angeschaut.

"Dabei habe sie einen Gegenstand im Wasser treiben sehen und sofort die Polizei darüber informiert. Die Ermittlungsgruppe veranlasste, dass die örtliche Polizei aus Hemmoor die wichtige Mitteilung sofort überprüfte", heißt es von Seiten der Beamten. Der Hinweis bestätigte sich nicht. Bislang sei unklar, um welchen Gegenstand es sich auf der Übertragung der Webcam gehandelt haben könnte.

27. April: In den weiteren Tagen fand die Polizei immer wieder Spuren. Diese mussten geprüft werden, ob sie etwas mit dem Vermisstenfall Arian zu tun haben. Die Bereiche rund um das Wohnhaus wurden nun nochmals mit einer langen Kette von mehr als 800 Einsatzkräften abgesucht.

Skybeamer sollten bei Suche nach vermissten Arian helfen

26. April: Anders als zuvor, setzte die Polizei am 26. April die Suche mit einer leisen Strategie fort. Dabei suchten die Einsatzkräfte in dieser Nacht in kleinen Gruppen zu Fuß in eingeteilten Korridoren. Mit Nachtsichtgeräten ausgestattet, sollten die Sucheinheiten unter anderem auch an neuralgischen Punkten verharren und das Einsatzgebiet beobachten.

Am Abend wurden sogenannte Skybeamer aufgestellt. Dabei handelt es sich Projektionsscheinwerfer, die einen Lichtkegel in den Himmel projizieren. Zudem wurden Kinderlieder abgespielt. Ziel sollte sein, Anreize für den vermissten Jungen zu setzen, diese Bereiche aufzusuchen. Um diese Maßnahmen nicht zu gefährden, bat die Polizei darum, die betreffenden Bereiche zu meiden und keinesfalls aufzusuchen.

Blick auf den Flusslauf der Oste. Einsatzkräfte der Polizei suchten den Fluss mit Sonarbooten und Spürhunden nach dem vermissten Arian ab. Foto: dpa | Sina Schuldt

Verschwundener Arian: Spur führte an die Oste

25. April: Am 25. April, drei Tage nach dem Verschwinden, gingen die Einsatzkräfte mit Hilfe von rund 250 Bundeswehrsoldaten einer möglichen Spur des Jungen entlang der Oste nach. Spürhunde, sogenannte Mantrailer, bestätigten die Annahme. Die Suche wurde bis in das etwa zwölf Kilometer entfernte Kranenburg im Landkreis Stade fortgeführt.

"Als besondere Herausforderung mussten die Einsatzkräfte zahlreiche Tümpel durchwaten und kleinere Gewässer erkunden. Die Polizei setzte dabei auch Taucher ein", hieß es.

24. April: Am 24. April war dann klar, dass der Junge allein von zu Hause verschwunden ist. Die Aufnahmen einer privaten Überwachungskamera bestätigten diese Annahme. Von dem Wohngebiet könnte der Sechsjährige laut Polizei in eines der angrenzenden Waldgebiete gegangen sein. Seit dem Verschwinden waren die Suchmaßnahmen der Einsatzkräfte auch dorthin fokussiert worden.

Bei der Suche halfen Hunderte Menschen. Waldgebiete und die Feldmark wurden systematisch mithilfe von Suchkorridoren durchsucht, am Boden und mit Drohnen sowie einem Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera in der Luft. Auf der Oste waren sogar Sonarboote und Taucher im Einsatz - erfolglos.

Einsatzkräfte der Polizei führten Anwohnerbefragungen durch. Ziel dieser Maßnahme war es, mögliche Hinweise bei der Suche nach dem vermissten Arian zu erhalten. Foto: dpa | Sina Schuldt

Arian aus Bremervörde: Vermisst seit dem 22. April 2024

23. April: In der Nacht zum 23. April waren hunderte Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Deutschem Roten Kreuz (DRK) ohne Erfolg im Einsatz. Die Polizei setzte Suchhunde und eine Drohne ein, die Feuerwehr suchte mit einem Boot auf dem nahegelegenen Fluss Oste.

Wenig später wurde in Hinweistelefon eingerichtet. Die Beamten sind unter der Telefonnummer 04761/7489135 oder 04761/7489144 erreichbar.

Am Dienstagnachmittag wendete sich die Polizei an die Bewohner des Stadtteils Elm: "Es scheint durchaus möglich, dass der immer noch vermisste Arian Arnold auf einem privaten Grundstück von einer privaten Überwachungskamera aufgenommen worden sein könnte. Deshalb bitten die Beamten, eigene Kameraaufzeichnungen zu überprüfen. Obwohl die Ortschaft Elm von Einsatzkräften durchsucht worden ist, könnte sich der vermisste Junge auch in einem Schuppen oder einem ähnlichen Versteck aufhalten."

22. April: Am Montagabend, 22. April, verschwand der sechsjährige Arian Arnold aus seinem Elternhaus in der Straße Ohfeldring in Bremervörde, Ortsteil Elm. Dort wurde er zuletzt lebend gesehen. Wie er verschwinden konnte, war anfangs laut Polizei noch unklar.

"Der Junge ist Autist, kann sich nicht artikulieren und reagiert auch nicht auf Ansprache. Er hat dunkelblonde Haare. Zuletzt war er bekleidet mit einem orangefarbenen, längeren Pullover, einer schwarzen Jogginghose mit Drachenmuster und Socken", heißt es von Seiten der Beamten wenige Stunden nach dem Verschwinden.