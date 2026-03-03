Erleichterung in Uetze: Die vermisste 15-Jährige ist wieder da. Sie kontaktierte selbst die Polizei.

Die Polizei hatte zuvor mit Hubschrauber und Streifenwagen nach der Vermissten gesucht. (Symbolbild)

Uetze - Die vermisste 15-Jährige aus Uetze wurde am späten Montagabend wohlbehalten von der Polizei in Heinade (Landkreis Holzminden) angetroffen. Sie hat sich selbst bei der Polizei - wie diese berichtet - gemeldet und ihren Standort mitgeteilt. Die Hintergründe ihres Verschwindens seien derzeit unklar, so die Polizei.

Die Jugendliche war am Sonntag von ihren Eltern als vermisst gemeldet worden. Daraufhin suchte die Polizei mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber nach der 15-Jährigen.