Suchhunde, Hubschrauber, Hinweise aus der Bevölkerung: Wie die Suche nach zwei Kindern ein überraschendes Ende in Luxemburg fand ‒ und was die Polizei zu den Hintergründen sagt.

Nach dem Verschwinden zweier Jungen im niedersächsischen Barßel wurden die Cousins wohlbehalten gefunden.

Luxemburg/Barßel - Zwei im niedersächsischen Barßel im Landkreis Cloppenburg vermisste Jungen sind in Luxemburg wohlbehalten gefunden worden. Die neun und zehn Jahre alten Cousins seien dort am Mittwochnachmittag in Begleitung eines 30-jährigen Familienangehörigen angetroffen worden, teilte die Polizei mit. Sie stünden nun in behördlicher Obhut.

Ermittlungsverfahren gegen 30-jährigen Familienangehörigen

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg leitete demnach gegen den 30-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Entziehung Minderjähriger ein. Weitere Details zu möglichen Beteiligten sowie zu den Umständen, wie die Kinder nach Luxemburg gelangten, sind nach Polizeiangaben noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen.

Die Jungen waren am Montag als vermisst gemeldet worden. Umfangreiche Suchmaßnahmen in und um Barßel mit Polizeikräften, Rettungshundestaffeln und einem Hubschrauber sowie Hinweise aus der Bevölkerung hätten stattgefunden.

Rückführung der Jungen wird nun vorbereitet

Diese führten nach Polizeiangaben schließlich zu der Erkenntnis, dass sich die Kinder nicht mehr im Ort aufhalten. Die örtlichen Suchmaßnahmen seien daraufhin verringert worden.

Eine akute Gefährdung der Kinder habe sich nach bisherigem Ermittlungsstand nicht ergeben, hieß es weiter. Die sichere Rückführung der Jungen werde nun in Abstimmung der beteiligten Behörden vorbereitet.