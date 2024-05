Gera - In Gera sind in der Nacht zum Sonntag Schüsse gefallen. „Wir können ein versuchtes Tötungsdelikt unter Verwendung einer Schusswaffe bestätigen“, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Die Kriminalpolizei ermittle. Auf wie viele Menschen geschossen wurde und von wem teilte der Sprecher nicht mit. Laut MDR wurde ein Mensch schwer verletzt. Weitere Informationen will die Staatsanwaltschaft Gera am Montag bekannt geben.