Bad Langensalza - Ein 38-Jähriger ist in der Innenstadt von Bad Langensalza angegriffen und schwer verletzt worden. Der Mann kam am Montagabend mit einer Stichverletzung am Oberkörper ins Krankenhaus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Der Mann schwebe nicht mehr in Lebensgefahr. Die Polizei habe zwei Männer festgenommen. Gegen sie werde derzeit die Beantragung von Haftbefehlen geprüft. Ermittelt werde wegen eines versuchten Tötungsdelikts.