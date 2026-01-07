Der FC Bayern und der Verteidiger sollen sich in den langen Vertragsverhandlungen in den wesentlichen Punkten einig sein. Der Franzose würde demnach einem Rat des Vorstandschefs folgen.

München - Die Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano beim FC Bayern München rückt offenbar näher. Laut einem „Bild“-Bericht soll es in den langen Verhandlungen zwischen dem deutschen Fußball-Rekordmeister und dem französischen Nationalspieler „nur noch um letzte Details“ gehen. Bei den spekulierten offenen Punkten wie einem Handgeld und einer Ausstiegsklausel sollen sich beide Seiten einig geworden sein. Der 27-Jährige würde im neuen mehrjährigen Vertrag zudem ein höheres Gehalt kassieren.

„Keine Deadline“ für Upamecano

„Für mich gibt es keinen Druck. Ich hoffe, es gibt bald eine Lösung. Ich habe keine Deadline“, sagte Upamecano am Dienstag nach dem 5:0 im Testspiel bei RB Salzburg mit Blick auf seinen im Sommer auslaufenden Vertrag in München.

Der 2021 für 42,5 Millionen Euro von RB Leipzig verpflichtete Franzose ist international begehrt und könnte den deutschen Rekordmeister am Saisonende ablösefrei verlassen. Dass die Münchner zügig zu einer Vertragsverlängerung kommen wollen, stört den 27-Jährigen nicht. „Alles gut. Ich bin sehr zufrieden, bei einem großen Verein zu spielen“, sagte Upamecano. Der Franzose war längst auch in den Fokus von Paris Saint-Germain oder Real Madrid gerückt.

Dreesen berichtet von verbessertem Angebot

Trainer Vincent Kompany, der im Oktober selbst bis 2029 verlängert hatte, hofft auf eine langfristige Zusammenarbeit mit Upamecano. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen berichtete bei einem Fanclub-Besuch zuletzt vom Verhandlungsstand mit Upamecano.

„Upa hat ein Angebot von uns vorliegen, das wir auch noch mal verbessert haben. Das wurde auch schon mehrfach mit seinen Beratern diskutiert und jetzt auch noch mal mit ihm selber“, sagte Dreesen beim Nachrichtenportal „t-online“.

„Ich glaube, das, was er jetzt da liegen hat, das sollte er unterschreiben, denn es wird nicht besser. Wir haben ihm ein außerordentlich gutes Angebot gemacht, weil er seit anderthalb Jahren jetzt auch sehr gut gespielt hat. Er ist sicherlich einer der besten Innenverteidiger, die es auf der Welt gibt“, führte der Vorstandschef aus.