Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat Mittelfeldspieler Bjarke Jacobsen für die kommende Saison verpflichtet. Der Däne kommt vom Liga-Konkurrenten SV Wehen Wiesbaden. „Nach vier Jahren beim SV Wehen Wiesbaden bin ich nun bereit für eine neue Herausforderung in Deutschland. Deshalb freue ich mich sehr darüber, dass ich zukünftig für den VfL Osnabrück auflaufen darf“, sagte der 31-Jährige laut einer VfL-Mitteilung

Vor seiner Station in Wiesbaden hatte Jacobsen bei mehreren Vereinen in seiner Heimat gespielt. Insgesamt kam er in Wiesbaden auf 24 Partien in der 2. Bundesliga und 81 in der 3. Liga. In Dänemark absolvierte er 113 Spiele in der ersten Liga und 85 Begegnungen in der zweitklassigen 1. Division.

„Er kennt die Liga sehr gut und bringt Führungsqualitäten mit, die unserer Mannschaft guttun werden“, sagte Joe Enochs, der am Mittwoch als neuer Direktor Fußball in Osnabrück vorgestellt worden war. In die Verpflichtung sei er bereits eingebunden gewesen, meinte Osnabrücks Rekordspieler.