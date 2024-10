Aufsteiger 1. VfL Potsdam muss in der Bundesliga die nächste Niederlage hinnehmen. Im fünften Saisonspiel halten die Brandenburger lange mit, aber am Ende reicht es nicht.

Potsdam - Für Aufsteiger 1. VfL Potsdam geht das Warten auf die ersten Punkte in der Handball-Bundesliga weiter. Die Mannschaft von Trainer Emir Kurtagic verlor gegen die TSV Hannover-Burgdorf mit 22:27 (10:10). Bei der fünften Niederlage im fünften Spiel trug sich Maxim Orlov vor 2050 Fans in der heimischen Arena am Luftschiffhafen mit sechs Treffern als bester Werfer der Brandenburger in die Statistik ein. Damit rangiert der VfL weiter auf dem letzten Tabellenplatz.

Die Potsdamer machten zunächst einen guten Eindruck. Energisch im Angriff und kompakt in der Defensive zeigte sich der Aufsteiger mit den Niedersachsen auf Augenhöhe. Nach gut 18 gespielten Minuten ging der VfL dann sogar erstmals mit zwei Treffern in Front (6:4). Schwächen im Abschluss sorgten aber dafür, dass Hannover bis zur Pause wieder ausgleichen konnte.

In der zweiten Halbzeit machten die Hausherren weiter Druck, mussten aber ab der 35. Minute auf Elias Kofler verzichten. Der Spielmacher sah nach einem Gesichtstreffer gegen Hannovers Nationalspieler Renars Uscins Rot. Wenngleich die Potsdamer weiter kämpften, reichte es am Ende nicht mehr, um Punkte mitzunehmen.