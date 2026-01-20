Der VfL Wolfsburg hat den zweiten Wintertransfer perfekt gemacht. Der neue Stürmer spielte zuletzt in den Niederlanden.

Verstärkung aus Japan: Für das Team des VfL Wolfsburg wird künftig auch der Japaner Kento Shiogai spielen.

Wolfsburg - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den japanischen Stürmer Kento Shiogai verpflichtet. Der 20-Jährige kommt vom niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen und unterschrieb in Wolfsburg einen bis 2030 gültigen Vertrag.

„Kento ist ein junger und talentierter Spieler, der viel Potenzial mitbringt. Er zeichnet sich auf dem Platz durch Tempo, Intensität und starkes Pressing aus und verfügt über Tugenden, die sehr gut zum VfL Wolfsburg passen“, sagte Sportdirektor Pirmin Schwegler.

In Nijmegen erzielte Shiogai in dieser Saison neun Tore in 14 Pflichtspielen. Der Japaner ist der zweite Wolfsburger Neuzugang in diesem Winter nach dem brasilianischen Abwehrspieler Cleiton.