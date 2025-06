Kamenz - Die Zahl der Beschäftigten mit ausländischem Pass hat sich in Sachsen binnen zehn Jahren vervierfacht. Waren es Mitte 2014 knapp 32.300 mit einem sozialversicherungspflichtigen Job, lag die Zahl zum Stichtag 30. Juni 2024 bei knapp 141.600, wie das Statistische Landesamt informierte. Damit stieg ihr Anteil von 2,1 auf 8,6 Prozent. Abgänge am Arbeitsmarkt hätten durch Arbeitskräfte aus dem Ausland gebremst oder gar kompensiert werden können, so die Statistiker.

Am höchsten ist der Anteil ausländischer Beschäftigter demnach im Landkreis Görlitz (12,5 Prozent) vor der Stadt Leipzig (10,8) und dem Kreis Nordsachsen (10,1). Die geringsten Anteile wurden in den Kreisen Erzgebirge (5,8) und Mittelsachsen (5,9) verzeichnet. Insgesamt gab es in Sachsen den Angaben nach zuletzt mehr als 1,6 Millionen Menschen in sozialversicherungspflichtiger Arbeit.

Ausländische Beschäftigte arbeiteten vor allem im Bereich Verkehr und Lagerei, im Gastgewerbe, in der Leiharbeit sowie im Gesundheits- und Sozialwesen, hieß es.

DGB: Stationäre Kontrollen belasten Grenzpendler

Beschäftigte mit ausländischem Pass seien ein selbstverständlicher Teil des sächsischen Arbeitsmarktes, konstatierte DGB-Landeschef Markus Schlimbach. Viele seien Grenzgänger, die zur Arbeit nach Sachsen pendelten - vor allem aus Tschechien und Polen.

Die Arbeitgeber seien dringend auf sie angewiesen, betonte der Gewerkschafter. „Umso ärgerlicher ist es, wenn wir feststellen müssen, dass ihre Löhne niedriger sind als die der anderen Beschäftigten, der Kündigungsschutz unterlaufen wird oder Arbeitsunfälle nicht gemeldet werden.“ Zudem seien die stationären Grenzkontrollen für Pendler belastend. „Ich appelliere an die Politik, die Grenzgänger nicht zu vergessen und die stationären Grenzkontrollen einzustellen.“