Wechselhaft startet die neue Woche in Sachsen-Anhalt. Auf dem Brocken wird es stürmisch.

Viel Regen und Temperaturen um 20 Grad in der neuen Woche

Der Wochenbeginn in Sachsen-Anhalt wird regnerisch. Aber es ist nicht mehr so kalt. (Symbolbild)

Magdeburg - Mit wieder steigenden Temperaturen geht es in Sachsen-Anhalt in die neue Woche. Dabei bleibt es meist herbstlich grau, regnerisch und auf dem Brocken stürmisch, wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte. Bei maximal 17 bis 19 Grad zieht von West nach Ost ein Regengebiet durch. Im Harz werden es 14 bis 17 Grad. Es weht ein schwacher Wind. Auf dem Brocken kann es einzelne Sturmböen geben.

Bei weiter wolkigem Himmel und bis zu 22 Grad regnet es der Vorhersage zufolge am Dienstag weiter, auf dem Brocken bleibt es stürmisch. Nur noch einzelne Schauer und bis zu 19 Grad werden am Mittwoch erwartet. Es weht ein mäßiger bis stark böiger Wind mit schweren Sturmböen auf dem Brocken.