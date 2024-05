Viel Sonnenschein in Sachsen-Anhalt erwartet

Magdeburg - Auf einen warmen Tag mit viel Sonnenschein können sich die Menschen in Sachsen-Anhalt am Donnerstag freuen. Bis auf 28 Grad klettern die Temperaturen im Tagesverlauf, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Dabei bleibt es trocken und es weht zeitweise ein frischer Wind. In der Nacht zum Freitag bleibt es klar, trocken und leicht windig. Bis auf zehn Grad kühlt es dabei ab.