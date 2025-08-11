Eine Erkältungswelle hielt in Sachsen-Anhalt im ersten Halbjahr 2025 den Krankenstand hoch. Insgesamt ging dieser aber zurück.

Die Infektwelle ebbte in der zweiten Jahreshälfte ab. (Symbolbild)

Magdeburg - Eine Erkältungswelle zu Jahresbeginn hat in Sachsen-Anhalt im ersten Halbjahr 2025 für viele Krankschreibungen gesorgt. Wie aus einer Auswertung der Krankenkasse DAK-Gesundheit hervorgeht, stieg die Zahl der Fehltage wegen Atemwegserkrankungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13 Prozent. Ab dem 2. Quartal ebbte die Infektwelle ab.

Insgesamt lag der Krankenstand bei 6,6 Prozent. Das sind 0,2 Prozentpunkte weniger als im ersten Halbjahr 2024. Das bedeutet: An jedem Tag von Januar bis Juni 2025 waren im Durchschnitt 66 von 1.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern krankgeschrieben.

Dazu beigetragen hätten Rückgänge bei psychischen Erkrankungen (minus 8 Prozent) sowie Muskel-Skelett-Erkrankungen (minus 6 Prozent). Die durchschnittliche Erkrankungsdauer je Fall lag bei 10,3 Tagen und war damit geringer als im 1. Halbjahr 2024 (10,8 Tage).

Für die Analyse der Fehlzeiten wurden Daten von rund 46.000 DAK-versicherten Beschäftigten in Sachsen-Anhalt ausgewertet.