In Leipzig sind in der Nacht vier geparkte Autos eines Carsharing-Anbieters abgebrannt. (Symbolbild)

Leipzig - Vier Autos eines Carsharing-Anbieters sind in der Nacht im Leipziger Westen in Brand geraten. Die Polizei vermutet Brandstiftung, wie eine Sprecherin am Morgen mitteilte. Die Autos seien am Straßenrand in einer Reihe geparkt gewesen. Als die Feuerwehr eintraf, waren sie bereits abgebrannt. Wie hoch der Sachschaden sei, sei noch unklar.