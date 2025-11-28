2024 sind in Sachsen-Anhalt vier Menschen an HIV gestorben - halb so viele wie zehn Jahre zuvor. Auch die Zahl der Krankenhausbehandlungen ist zurückgegangen.

Halle - In Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr vier Menschen an einer HIV-Erkrankung gestorben. Das teilte das Statistische Landesamt in Halle anlässlich des Welt-Aids-Tages am 1. Dezember mit. Zehn Jahre zuvor sei noch bei acht Menschen HIV als Todesursache diagnostiziert worden.

Auch die Zahl der Patienten, die mit einer HIV-Infektion im Krankenhaus behandelt werden mussten, sei im Zehnjahresvergleich zurückgegangen. Waren es 2014 noch 27 Patienten, seien es voriges Jahr 15 Menschen gewesen - drei Frauen und zwölf Männer.