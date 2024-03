Landsberg - Am Rande eines Osterfeuers in Landsberg (Saalekreis) ist es zu einer Schlägerei gekommen. Wie die Polizei Halle mitteilte, waren daran in der Nacht zu Freitag acht Personen beteiligt. Vier Personen seien leicht verletzt worden. Die Veranstaltung sei daraufhin beendet worden, die Polizei habe das Gelände im Ortsteil Reinsdorf geräumt. Zu dem Zeitpunkt hätten sich noch etwa 40 Menschen auf dem Gelände aufgehalten. Die Freiwillige Feuerwehr Reinsdorf hatte am Donnerstagabend ihr traditionelles Osterfeuer veranstaltet.