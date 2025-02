Ein Zimmer steht in Flammen, der Rauch zieht bis ins Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr rettet die Bewohner. Doch es gibt Schwerverletzte.

Vier Verletzte bei Wohnungsbrand in Berlin-Lichterfelde

Bei einem Brand in Berlin-Lichterfelde wurden vier Menschen verletzt. (Symbolbild)

Berlin - Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Lichterfelde sind vier Menschen teils schwer verletzt worden. Die Bewohner konnten sich nicht eigenständig in Sicherheit bringen, weil sich der Rauch bis ins Treppenhaus ausgebreitet hatte, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Menschen wurden mit Hilfe der Einsatzkräfte und mit sogenannten Frischlufthauben ins Freie gebracht. Ein Bewohner sei bei dem Brand lebensbedrohlich verletzt worden, ein weiterer schwer und zwei leicht, hieß es von der Feuerwehr. Wie es zu dem Brand kam, ist bislang noch unklar.