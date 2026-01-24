Rudolstadt - Bei einem Verkehrsunfall in Rudolstadt sind vier Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte eine 63 Jahre alte Autofahrerin gegen Mittag auf einer Straße nach links abbiegen und stieß mit dem entgegenkommenden Wagen eines 81-jährigen Mannes zusammen. Beide Unfallbeteiligten gaben an, bei grüner Ampel gefahren zu sein. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, um den Unfallablauf zu klären. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Verletzten kamen in ein Krankenhaus.