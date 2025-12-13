Als ein Autofahrer auf eine Landesstraße im Saalekreis auffährt, kommt es zu einem Unfall. Betroffen sind gleich vier Menschen.

Salzmünde - Vier Menschen sind bei einer Kollision zweier Autos zwischen Salzmünde und Gorsleben (Saalekreis) verletzt worden. Polizeiangaben zufolge befuhr ein Auto die Landesstraße, als ein weiterer Wagen an der Anschlussstelle Fienstedt auffahren wollte. Dabei stießen die Fahrzeuge zusammen.

In beiden Autos wurden bei dem Unfall am Freitagabend je zwei Insassen verletzt. Ein Fahrer erlitt schwere Verletzungen, die übrigen Beteiligten wurden leicht verletzt. Alle Verletzten kamen in Krankenhäuser. Details zu den Betroffenen nannte die Polizei zunächst nicht. Die Straße wurde nach dem Unfall voll gesperrt.