Der Vertrags-Poker des FC Bayern mit Dayot Upamecano zieht sich. Laut Sportdirektor Christoph Freund ist ein Ende in Sicht. Trainer Vincent Kompany erklärt, worauf es für ihn aktuell ankommt.

München - Der FC Bayern München gibt sich weiter zuversichtlich, dass die angestrebte Vertragsverlängerung mit Dayot Upamecano gelingt. „Wir sind da positiv. Es ist nicht wichtig, ob einen Tag früher oder später. Für uns ist wichtig, dass es passiert“, sagte Sportdirektor Christoph Freund. „Wie schnell es dann gehen wird, dass eine endgültige Entscheidung fällt, kann ich jetzt nicht sagen, aber es wird sich nicht mehr endlos ziehen.“ Eine Entscheidung noch in diesem Jahr zeichnet sich aber nicht ab.

„Es ist nicht kompliziert“

Seit langem verhandelt der deutsche Fußball-Rekordmeister mit dem von anderen Topclubs umworbenen Upamecano über eine Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Vertrags. Zuletzt war spekuliert worden, dass die Seite des 27-jährigen Franzosen ihre Forderungen beim FC Bayern hinterlegt habe und der Club nun entscheiden müsse, ob er diese erfüllt.

„Es wird extrem viel geschrieben“, sagte Freund. „Einmal hat er schon fast unterschrieben, dann ist er wieder weg. Es ist turbulent, was alles berichtet wird, aber es ist gar nicht so. Es sind wirklich gute Gespräche, es ist auch nicht kompliziert.“

Kompany: Als Trainer hast du immer einen Einfluss

Für einen Weltklasseverteidiger wie Upamecano sei es eine enorm wichtige Entscheidung. „Er ist im besten Fußballalter“, sagte Freund. Upamecano sei einer der „wichtigsten Transfers“ für den Verein. „Er fühlt sich wohl hier, mit der Mannschaft, dem Trainer und dem gesamten Verein.“ Laut dem Sportdirektor geht es nicht ums Geld.

Trainer Vincent Kompany, der im Oktober selbst bis 2029 verlängert hatte, hofft auf eine langfristige Zusammenarbeit mit Upamecano. „Als Trainer hast du natürlich immer einen Einfluss“, sagte der Belgier, „aber ich glaube, die Rollen sind gut verteilt.“ In so einer Phase der Vertragsdiskussion sei es wichtig, dass man als Coach beim Spieler den Fokus auf den Fußball lege.

Der souveräne Bundesliga-Spitzenreiter hat am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) den Tabellenletzten FSV Mainz 05 zu Gast.