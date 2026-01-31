Im Tierpark Chemnitz wurde die Vogelgrippe nachgewiesen. Alle Vögel wurden getestet, Gehege gesichert. Wie geht es nun im Tierpark weiter?

Chemnitz - Der Vogelgrippe-Verdacht im Tierpark Chemnitz hat sich bestätigt. Das teilte die Stadt nach Untersuchungen des Friedrich-Loeffler-Instituts mit. Der Tierpark bleibe wie angekündigt bis einschließlich Montag (2. Februar) geschlossen. Dann will die Stadt über weitere Schritte informieren.

In dem Tierpark waren in dieser Woche an einem Ententeich zwei tote Hühner gefunden worden. Daraufhin seien alle dort lebenden rund 300 Vögel auf den Krankheitserreger getestet worden. Ein Teil der Tiere sei in Ställen untergebracht worden. Außerdem seien die Vogelgehege gesichert worden.

Es ist der zweite größere Vogelgrippe-Fall in einem sächsischen Tierpark in diesem Winter. Im Dezember hatte der Zoo Leipzig alle seine Krauskopf-Pelikane getötet, nach zwei der Vögel gestorben waren. Auch der Zoo hatte weitere Hygienemaßnahmen ergriffen, um die Tierkrankheit einzudämmen.