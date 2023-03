Rieste - Die Autobahn 1 ist nach einer Vollsperrung zwischen den Anschlussstellen Bramsche (Landkreis Osnabrück) und Neuenkirchen-Vörden (Landkreis Vechta) in beide Richtungen wieder frei. Wie ein Sprecher der Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte, wurden die Bergungsarbeiten abgeschlossen. Grund für die Vollsperrung war die Bergung eines am Montagmorgen umgestürzten Sattelzugs. Dieser war im Baustellenbereich der A1 von der Fahrbahn abgekommen und in die Böschung gekippt.