Eine Fahrt ohne Ticket im ICE wird einem mutmaßlichen Straftäter zum Verhängnis - er kommt in U-Haft.

Von der Zugtoilette in Untersuchungshaft

Erfurt - Bei einem Mann, der kaum bekleidet und rauchend in einer Zugtoilette gesessen haben soll, haben die Handschellen geklickt. Beim Eintreffen eines ICE in Erfurt wurde der Mann zwar bekleidet, aber ohne Zugticket angetroffen - es bestand der Verdacht auf Erschleichen einer Leistung, wie die Bundespolizei mitteilte. Die Überprüfung des 56-Jährigen habe ergeben, dass er bereits 16 Mal strafrechtlich in Erscheinung getreten war.

Zudem bestand ein Untersuchungshaftbefehl der Berliner Amtsanwaltschaft wegen Diebstahlverdachts und begründeter Fluchtgefahr. Daraufhin wurde der Mann festgenommen. Ein Richter in Erfurt bestätigte den Angaben zufolge die Untersuchungshaft. Der Mann wurde in die Thüringer Justizvollzugsanstalt Tonna gebracht.