Muldenhammer - Ein Mann sowie zwei Pferde sind bei einem Unfall mit einer Kutsche in Muldenhammer (Vogtlandkreis) verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren ein 48-jähriger Kutscher und eine 16-jährige Insassin am Freitagmittag im Ortsteil Hammerbrücke mit einer Kutsche unterwegs, die von zwei Pferden gezogen wurde. Als unvermittelt zwei Militärhubschrauber wenige Meter über den Bäumen flogen, erschreckten sich die beiden Ponys und gingen mit der Kutsche durch. Die 16-Jährige sprang noch von der Kutsche ab, bevor diese vom Weg abkam und in einen Graben stürzte. Der 48-jährige Kutscher wurde auf den Boden geschleudert, die beiden Pferde stürzten auf ihn. Der Mann erlitt Prellungen am ganzen Körper, beide Pferde wurden ebenfalls verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist bisher nicht bekannt.