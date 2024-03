Leipzig - Toni Wachsmuth wird im Sommer Sport-Geschäftsführer des Fußball-Regionalligisten 1. FC Lok Leipzig. Das teilte der Club am Freitag mit. Wachsmuth wird dem Präsidium zunächst beratend zur Seite stehen, ehe der 37-Jährige am 1. Juli ins neue Amt wechselt.

„Was lange währt, wird endlich gut. Es ist für mich ein Privileg für einen absoluten Traditionsverein in meiner Heimatstadt zu arbeiten. Im Verein steckt großes Potenzial, welches wir versuchen, durch ruhiges und professionelles Arbeiten zu wecken“, sagte Wachsmuth.

Der Ex-Profi war von Juli 2019 bis Februar 2023 Sportdirektor des damaligen Drittligisten FSV Zwickau. Seitdem war er unter anderem als TV-Experte im Einsatz. Mit Lok wurde der in Leipzig wohnende Wachsmuth schon im vergangenen Jahr in Verbindung gebracht, erst jetzt einigte man sich nach unruhigen Wochen im Verein.

Damit dürfte der Umbruch bei dem kürzlich noch abstiegsbedrohtem Verein abgeschlossen sein. In den vergangenen Wochen musste zunächst Präsident Torsten Kracht gehen, nachdem Kritik an seinem Führungsstil laut geworden war. Wenig später war auch für Almedin Civa Schluss, der als Trainer und Sportdirektor in einer Doppel-Funktion tätig war.