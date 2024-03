Dresden - Ein 83 Jahre alter Waffennarr hat in Dresden seine Ehefrau bedroht und einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Beamten waren am Sonntag alarmiert worden und versuchten zunächst, Kontakt mit dem Mann aufzunehmen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als bekannt wurde, dass der 83-Jährige mehrere Waffen in der Wohnung hatte, wurden auch Spezialkräfte des Landeskriminalamtes Sachsen angefordert.

Kurz vor Eintreffen der Spezialkräfte konnten Dresdner Polizisten den Mann dann vor seinem Haus festnehmen. Verletzt wurde dabei niemand. Bei der Durchsuchung des Hauses fanden die Beamten insgesamt 13 Waffen und mehr als 4000 Patronen. Der 83-Jährige, der eine Waffenbesitzkarte hat, wurde in eine Fachklinik gebracht. Seine Waffen und die Munitionsbestände wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen der Bedrohung.