Erfurt - Bei einer erneuten Regierungsbeteiligung der Grünen nach der Landtagswahl sollen Auszubildende, Studierende und Senioren Busse und Bahnen in Zukunft kostenfrei nutzen können. Das sieht da Programms der Grünen für die Landtagswahl am 1. September vor, das am Donnerstag in Erfurt vorgestellt wurde. Die Kostenfreiheit sei ein langfristiges Ziel der Partei, sagte der Grüne-Landesvorsitzende Max Reschke.

Es gehe darum, die Mobilität gerade auch für Menschen im ländlichen Raum zu verbessern. Er selbst sei auf dem Land groß geworden und wisse, was es bedeutet, auf das Fahrrad angewiesen zu sein, sagte Reschke.

Die Grünen treffen sich Anfang Februar zu einem dreitägigen Parteitag in Jena. Dort soll der Entwurf des Wahlprogramms beschlossen werden.